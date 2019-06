Polizei Köln

POL-K: 190614-2-BAB/AC/K Pkw fährt auf wartenden Linienbus auf

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (14. Juni) ist ein Opel-Fahrer (60) in der Ausfahrt der Anschlussstelle Alsdorf auf einen vor einer roten Ampel wartenden Aachener Linienbus (Fahrerin: 46) aufgefahren. Rettungskräfte der Feuerwehr fuhren den schwerverletzten Aachener in ein Krankenhaus.

Der Mercedes Citaro und der Opel Astra waren zuvor auf der Bundesautobahn 44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach unterwegs gewesen und hatten gegen 6.45 Uhr an der Anschlussstelle die Autobahn verlassen. Nach aktuellen Erkenntnissen stand der nur mit der Fahrerin besetzte Bus bereits, als der Pkw auf dessen Heck prallte. (cs)

