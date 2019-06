Polizei Köln

POL-K: 190613-6-K Gestohlenes Werkzeug im Netz angeboten - Zwei Festnahmen!

Köln (ots)

Bei der Übergabe im Internet angebotener Werkzeuge aus einem Laubeneinbruch haben Zivilbeamte der Polizei Köln am Mittwochnachmittag (12. Juni) zwei Einbrecher (38, 39) im Stadtteil Kalk festgenommen. Der Besitzer (38) der auf der Buchheimer Kleingartenanlage "An der Strunde" stehenden Gartenlaube hatte seine in der Nacht von Montag auf Dienstag (10./11. Juni) gestohlenen Bohrmaschinen auf einer Verkaufsplattform erkannt und die Polizei informiert. Im Keller des 39-Jährigen fanden die Polizisten die gesamte Beute.

Ein Richter hat den einschlägig vorbestraften 38-Jährigen in Untersuchungshaft geschickt. Der ebenfalls einschlägig vorbestrafte 39-Jährige muss sich neben dem Verfahren wegen Diebstahls auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss verantworten. (mw)

