Polizei Köln

POL-K: 190613-3-K Einbrecher überrascht - Fenster war gekippt

Köln (ots)

Ohne ihre Mitbewohnerin (29) hätte ein "auf Kipp" stehendes Fenster für eine 29 Jahre alte Bewohnerin einer Wohngemeinschaft in der Altstadt-Süd unangenehme Folgen gehabt. Die Mitbewohnerin bemerkte einen Einbrecher, als er beim nahezu problemlosen Öffnen des Fensters im Zimmer der jungen Frau Blumentöpfe von der Fensterbank stieß und rief die Polizei.

Gegen 12 Uhr sah die 29-Jährige im Nebenzimmer nach der Ursache des Krachs und sah den Fremden, der bereits am Fenster hing. Der Ertappte sprang ohne Beute zurück auf die Zwirnerstraße und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung des Trude-Herr-Parks.

Der mutmaßliche Einbrecher wird von der 29-Jährigen als 170 bis 175 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein, leicht rötliche kurze Haare und Sommersprossen haben. Zur Tatzeit trug er laut Zeugenaussage eine senfgelbe Jacke, eine eckige Brille und eine dunkle Tasche.

Die Ermittler fragen:

Wer hat den auffälligen Mann am Mittwoch (12. Juni) nach 12 Uhr gesehen oder kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen. Wer hat beobachtet, wohin die Person über den Trude-Herr-Park hinaus geflüchtet ist.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 72 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

