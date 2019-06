Polizei Köln

POL-K: 190613-2-K Zweimal mit nicht rechtmäßigen TÜV-Siegeln erwischt - Auto weg

Köln (ots)

Polizisten des Projekts Rennen haben am Dienstag (11. Juni) um 17 Uhr den schwarzen Audi TT einer 36-Jährigen in Köln-Buchheim sichergestellt, nachdem sie die Kölnerin zum zweiten Mal völlig uneinsichtig mit selbstaufgeklebten TÜV-Siegeln und gefährlichen Mängeln erwischt hatten.

Bereits am 6. August 2018 war die TT-Fahrerin erstmals wegen augenscheinlicher Veränderungen an ihrem Auto aufgefallen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten. Dass die Anzeige allerdings nicht die gewünschte Wirkung erzielt hatte, stellte sich am Mittwoch (22. Mai) heraus. Als Polizisten des Projekts Rennen die 36-Jährige nach einem Rotlichtverstoß anhielten, stellten sie fest, dass das Auto mit den ähnlichen Veränderungen und Mängeln unterwegs war. Bei genauerer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kölnerin die Mängel gar nicht beseitigt hatte. Stattdessen war der Wagen mit verfälschten Kennzeichen ausgestattet. Die Polizisten erkannten, dass die Siegel der Zulassungsbehörde leichte Beschädigungen aufwiesen, wie sie nur beim Ablösen und Wiederaufkleben entstehen. Sie stellten die Kennzeichen sicher, untersagten den Betrieb des Autos im öffentlichen Straßenraum und forderten die Kölnerin auf, den Audi nach der TÜV-Prüfung zu einer Werkstatt schleppen zu lassen.

Doch auch dieses Mal ließ sich die Frau nicht beirren. Am 11. Juli begegnete sie mit dem Audi genau den Polizisten, die sie am 22. Mai kontrolliert hatten. Für Verwunderung sorgte zunächst der Umstand, dass an dem Auto erneut Kennzeichen mit der gleichen Buchstaben- und Zahlenkombination und nicht rechtmäßigen TÜV-Plaketten angebracht waren. Erst nach einem Anruf bei der Dienststelle kam heraus, dass die sichergestellten Kennzeichen dort noch lagen.

Die Hartnäckigkeit der 36-Jährigen sowie ihre Ankündigung, den Audi in jedem Fall weiter nutzen zu wollen, quittierten die Beamten des Projekts Rennen mit einer Sicherstellung des Fahrzeugs. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell