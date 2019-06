Polizei Köln

POL-K: 190613-1-K Polizei Köln sucht Vermissten US-Amerikaner - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 6 vom 11. Juni 2019

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 55-jährigen William Jones wird hiermit zurückgenommen. Polizisten haben den Vermissten nach einem Zeugenhinweis am Mittwochabend (12. Juni) gegen 20 Uhr in hilfloser Lage am Rheinufer in Linz gefunden. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. (jk)

