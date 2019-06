Polizei Köln

POL-K: 190612-6-K/BAB Kleintransporter kollidiert mit Mähfahrzeug der Autobahnmeisterei - Fahrer in Lebensgefahr

Köln (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag (12. Juni) auf der Bundesautobahn 4 kurz vor der Anschlussstelle Merzenich mit einem Mähfahrzeug der Autobahnmeisterei kollidiert. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer aus seinem Kleintransporter. Mit lebensgefährlichen Verletzungen folgen Rettungskräfte den Patienten mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Den lediglich leichtverletzten Mitarbeiter (51) der Autobahnmeisterei fuhren sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war der 28-jährige gegen 14 Uhr auf der A 4 in Richtung Aachen unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf den Seitenstreifen. Dort soll er ungebremst auf das langsam fahrende Arbeitsfahrzeug aufgefahren sein. Der Arbeiter war gerade dabei im Auftrag der Autobahnmeisterei den Grünbereich neben der Autobahn zu mähen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren an der Unfallstelle. Die betroffene Richtungsfahrbahn der Autobahn 4 ist derzeit in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf gesperrt. Die Sperrung wird noch vorrausichtlich bis in die Abendstunden andauern. (ph)

Polizeipräsidium Köln

