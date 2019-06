Polizei Köln

POL-K: 190612-2-K Fußgängerin am Wiener Platz von Stadtbahn angefahren

Köln (ots)

Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen (12. Juni) in Köln-Mülheim an der Stadtbahnhaltestelle Wiener Platz von einer Bahn angefahren und schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen lief die Fußgängerin gegen 9.30 Uhr trotz "Rotsignal" über die Schienen in Richtung Bergischer Ring. Die in Richtung Leverkusen-Schlebusch anfahrende Linie 4 erfasste die Frau, die nach Angaben der Stadtbahnfahrerin (47) noch versucht haben soll, den Zusammenstoß durch einen Sprung an den Absperrungszaun zu verhindern.

Rettungskräfte brachten die unbekannte Frau in eine Klinik. (ph)

