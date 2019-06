Polizei Köln

POL-K: 190611-6-K/BAB Volvo schleuderte über die A 4 - Ehepaar verletzt

Köln (ots)

Ein Ehepaar ist am Montagabend (10. Juni) auf der Bundesautobahn 4 mit einem Volvo quer über die Fahrbahn geschleudert und an der Leitplanke zum Stehen gekommen. Rettungskräfte brachten die Fahrerin (25) mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ihr Mann (24) kam mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 22 Uhr kam der Volvo circa drei Kilometer vor Elsdorf ohne Fremdeinwirkung von der mittleren Spur nach links ab. Von der Betonschrammwand schleuderte der Pkw bis zum Stillstand über alle drei Fahrspuren.

Fahrzeuge hinter dem Volvo kamen rechtzeitig zum Stehen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Zeugen Erste Hilfe. (ph)

