Polizei Köln

POL-K: 190611-3-K 22-Jähriger fährt gegen Laternenmast - Beifahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Kölner (22) ist in der Nacht auf Montag (10. Juni) in der Kölner Neustadt mit fast 1,5 Promille in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Rettungskräfte brachten seine schwer verletzte Beifahrerin (21) in eine Klinik. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Gegen 4 Uhr fuhr der Smart-Fahrer auf der Straße "Am Kümpchenshof" in Richtung Maybachstraße. Am Ende einer engen Kurve überfuhr der leicht Verletzte mehrere Eisenpfosten am rechten Straßenrand und fuhr frontal gegen die Straßenbeleuchtung. (ph)

