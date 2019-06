Polizei Köln

POL-K: 190611-2-K Lkw-Fahrer lenkt Sattelzug auf Seitenstreifen und stirbt

Köln (ots)

Trotz Wiederbelebung durch Polizei und Rettungsdienst am Rastplatz "In der Böck" ist ein Lkw-Fahrer (58) am Montagabend (10. Juni) in einer Klinik gestorben. Mediziner gehen von einem internistischen Notfall aus.

Gegen 19.40 Uhr hatten Zeugen den bewusstlosen Mann im Führerhaus seines auf dem Seitenstreifen der BAB 44 in Richtung Lüttich stehenden Sattelzuges entdeckt und die Polizei alarmiert.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes sperrte die Polizei den Fahrstreifen und leitete den Verkehr über den Überholstreifen.(no)

