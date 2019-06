Polizei Köln

POL-K: 190611-1-K Führerschein auf Probe - Mit 120 km/h in 50er-Zone

Köln (ots)

Am Samstagabend (8. Juni) hat eine 19-Jährige mit dem BMW 640d ihres Bruders im Bereich der 50er Zone auf dem Pfälzischen Ring auf 120 km/h beschleunigt. Polizisten beendeten die Fahrt der jungen Frau mit dem 300 PS starken Sportwagen gegen 23.40 Uhr und stellten fest, dass die Kölnerin einen Führerschein auf Probe hat.

Die Fahrerin war den Beamten des Projekts Rennen bereits am Tanzbrunnen durch aggressives Fahrverhalten aufgefallen. Der dichte Verkehr am Auenweg hatte das Beschleunigen zunächst nicht zugelassen. Erst nach dem Messekreisel trat die Fahranfängerin aufs Gas. (no)

