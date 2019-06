Polizei Köln

POL-K: 190607-2-K 79-jährige Frau tot aufgefunden - 21-jähriger Enkel festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 5. Juni, Ziffer 3

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagabend (6. Juni) haben Polizisten den 21-jähriger Enkel der Getöteten in einem Hotel in München vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung hat er gestanden, seine Großmutter getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Köln wird gegen den Mann einen Haftbefehl wegen Mordes beantragen.

Hinweis für Medienvertreter: Die weitere Pressearbeit übernimmt die Staatsanwaltschaft Köln.

(cs)

