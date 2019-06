Polizei Köln

POL-K: 190607-1-K Fahndung nach vermisstem Kölner - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 6. Juni, Ziffer 2

Die Fahndung nach dem seit Dienstag (5. Juni) vermissten Volker B. wird hiermit zurückgenommen. Beamte der Bundespolizei haben den 49-Jährigen am späten Donnerstagabend (6. Juni) wohlbehalten in einem Zug angetroffen, der von Koblenz in Richtung Mainz fuhr. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell