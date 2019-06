POL-K: 190606-4-K Kassiererin mit Pistole bedroht und Bargeld geraubt - Fahndungsfotos

Polizei Köln

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 3. Juni

Wie berichtet, hat bereits am Sonntagabend (2. Juni) ein maskierter und bewaffneter Räuber eine Tankstelle an der Sebastianstraße in Köln-Niehl überfallen. Unter Drohung mit einer Pistole erbeutete der mit heller Jeans und schwarz-weiß-kariertem Oberteil Bekleidete Bargeld. Anschließend flüchtete der etwa 20-25-Jährige auf einem Fahrrad in Richtung Scheibenstraße.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 fahndet nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Raubtäter und fragt: Wer kennt den Abgebildeten? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen? Um Hinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

