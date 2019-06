Polizei Köln

POL-K: 190606-3-K 30-jähriger Radfahrer prallt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (5./6. Juni) ist ein Radfahrer (30) in der Kölner Innenstadt mit einem Hyundai Ionic (Fahrer: 27) zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Radfahrer über den Alter Markt in Richtung Heumarkt. Als er aus der Fußgängerzone auf die Straße fuhr, prallte er in die linke Fahrzeugseite des nach rechts in die Straße "Unter Käster" abbiegenden Wagens. Der Kölner rutschte über die Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte der Feuerwehr fuhren ihn in ein Krankenhaus. (cs)

