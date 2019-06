Polizei Köln

POL-K: 190605-2-K Erneut drei Polizisten bei Widerständen verletzt

Köln (ots)

Am Dienstag (4. Juni) und Mittwoch (5. Juni) haben erneut drei Polizisten durch Widerstandshandlungen von drei Männern (19, 23, 47) in der Kölner Innenstadt Verletzungen davongetragen. Insgesamt verzeichnete die Polizei Köln zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen sieben Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Fall 1: Am Dienstagvormittag (4. Juni) ergriff ein Mann (47) vor Polizisten des Präzenzteams der Innenstadtwache die Flucht, als diese gegen 9.30 Uhr am Neumarkt auf ihn zukamen. Nach wenigen Metern stellten die uniformierten Beamten den Flüchtenden im Bereich des dortigen Kiosks. Er sperrte sich massiv gegen seine Durchsuchung und verletzte einen Polizisten leicht. In seinen Hosentaschen fanden die Beamten Drogen.

Fall 2: Am Dienstagmittag leistete ein 23 Jahre alter Kölner gegen 14.30 Uhr im Kölner Polizeigewahrsam massiven Widerstand. Als ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnehmen wollte, trat er nach ihr, traf allerdings einen neben der Frau stehenden Polizisten. Ein Streifenteam hatte den alkoholisierten Mann an der Stadtbahnhaltestelle "Eifelstraße" in Gewahrsam genommen, nachdem er in einer Bahn wahllos Fahrgäste angepöbelt und geraucht hatte.

Fall 3: In der Nacht zu Mittwoch (5. Juni) überprüften Polizisten in der Neustadt-Süd auf der Zülpicher Straße gegen 3 Uhr mehrere Männer und eine Frau, die zuvor durch lautes Grölen aufgefallen waren. Die Frau soll zudem den Seitenspiegel eines Autos durch einen Schlag beschädigt haben. Während der Kontrolle trat ein 19-jähriger Mann einem Beamten unvermittelt in den Schritt. Bei seiner Fixierung und der anschließenden Fahrt ins Polizeigewahrsam leistete der Bonner erheblichen Widerstand. Er verletzte zwei Polizisten durch Schläge und Tritte. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend aufs Übelste. Im Gewahrsam entnahm ein Arzt dem Verdächtigen eine Blutprobe. (mw)

