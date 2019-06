Polizei Köln

POL-K: 190603-2-K Kassiererin mit Pistole bedroht und Bargeld geraubt

Köln (ots)

Polizei Köln sucht Zeugen

Ein mit Sonnenbrille sowie Cappi maskierter und bewaffneter Räuber hat am Sonntagabend (2. Juni) eine Tankstelle in Köln-Niehl überfallen. Gegen 20 Uhr betrat der Gesuchte den Kassenraum auf der Sebastianstraße und bedrohte die Angestellte (19) mit einer schwarzen Pistole. Einen ebenfalls anwesenden Mitarbeiter (22) und einen Kunden (20) drängte er in einen Nebenraum und schloss sie dort ein. Nachdem er Bargeld erbeutet hatte, sperrte er auch die Kassiererin in den Raum und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Scheibenstraße.

Die Polizei Köln fahndet nach dem etwa 20 bis 25 Jahre alten, schlanken und circa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann. Er soll eine helle Jeans, ein schwarz/weiß kariertes Oberteil mit der Aufschrift "LA" und schwarze Schuhe getragen haben. Der Außerdem habe er laut den Zeugen deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Sebastianstraße aufgehalten und eine Person beobachtet haben, auf die die Personenbeschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mw)

