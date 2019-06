Polizei Köln

POL-K: 190602-1-K Sozius auf Motorrad wird bei Spurwechsel von BMW-Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Sonntag (2. Juni) ein Motorradfahrer (29) leicht und seine Begleiterin (26) schwer verletzt worden. Gegen 1 Uhr waren die beiden auf der Universitätsstraße in Richtung Zollstock unterwegs. Auf dem Fahrstreifen links von ihnen fuhr zeitgleich ein Mann (27) in seinem BMW in die gleiche Richtung. In Höhe der Kreuzung zur Luxemburger Straße zog der Autofahrer plötzlich nach rechts, um die Spur zu wechseln. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung gelang es dem Motorradfahrer nicht, einen Zusammenprall zu vermeiden. Er und seine Begleiterin stürzten auf die Straße. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. (cr)

