Polizei Köln

POL-K: 190530-4-K Schneller Fahndungserfolg für die EG Fahrrad - Pressetermin

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26. Mai, Ziffer 1

Die Veröffentlichung von Fotos mutmaßlich gestohlener Fahrräder hat der Ermittlungsgruppe Fahrrad einen schnellen Fahndungserfolg eingebracht. Eltern von zwei 11 und 12 Jahre alten Jungen aus Köln erkannten die Fahrräder ihrer Kinder in Kölner Zeitungen und meldeten sich bei der Polizei. Der 11-Jährige wird sein Fahrrad morgen (31. Mai) zusammen mit seiner Mutter bei der Polizeiwache in Köln-Ehrenfeld abholen. Interessierte Medienvertreter sind eingeladen, die Übergabe zu begleiten.

Pressetermin: Ort: 50825 Köln ; Venloer Straße 354 (Polizeiwache Ehrenfeld) Zeit: 31.05.2019 ; 12 Uhr

Zivilfahnder der Polizei Köln hatten am 21. Mai drei Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren in Köln-Junkersdorf mit den beiden gestohlenen Fahrrädern erwischt und im Rucksack des 12-Jährigen eine Akku-Flex gefunden, mit der er die stabilen Schlösser durchtrennt hatte. Die Drei sollen nach ersten Aussagen zusammen mit einem 12-jährigen Komplizen in 18 Monaten mehr als 100 Fahrräder vor Schulen gestohlen und im Internet weiterverkauft haben. (cs)

