Polizei Köln

POL-K: 190530-1-K Kölner durch Messerattacke verletzt - Tatverdächtiger identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28. Mai, Ziffer 2

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Messerangriff am Montagabend (27. Mai) in einem Fitnessstudio in Köln-Bayenthal haben die Ermittler einen 41-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Der Mann aus Wesseling erschien am Mittwochnachmittag (29. Mai) in Begleitung seines Rechtsanwalts beim Kriminalkommissariat 11 im Kölner Polizeipräsidium. In seiner Vernehmung räumte er ein, an der Auseinandersetzung mit dem 29-jährigen Verletzten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (cs)

