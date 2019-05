Polizei Köln

POL-K: 190528-7-K Durch Schläge und Tritte verletzt - Fahndung nach unbekanntem Trio - Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei Köln nach drei unbekannten Männern. Diese stehen im Verdacht, einen Kölner (18) und einen Wesselinger (23) in der Nacht zu Karnevalsdienstag (5. März) bei einer Schlägerei auf dem Hohenzollernring verletzt zu haben. Das Trio soll den bereits am Boden liegenden 18-Jährigen geschlagen und getreten haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Der 18- und der 23-Jährige hielten sich gegen 0.15 Uhr vor einer Diskothek auf, als nach eigenen Angaben zunächst einer der Angreifer den Jüngeren der beiden Freunde zu Boden riss. Gemeinsam schlugen und traten die Unbekannten den am Boden liegenden 18-Jährigen. Als ihm sein Kumpel zur Hilfe kam, wurde er ebenfalls durch Schläge und Tritte getroffen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell