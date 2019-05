Polizei Köln

POL-K: 190528-6-K 79-Jähriger nach Kollision mit geparktem Pkw schwer verletzt im Auto eingeklemmt

Köln (ots)

Am Montag (27. Mai) hat ein 79-Jähriger in Köln-Brück einen geparkten Mitsubishi und anschließend einen Audi (Fahrer: 40) gerammt. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Senior mit schweren Verletzungen aus seinem Smart und brachten ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Nach Zeugenaussagen war der Smart-Fahrer gegen 12.30 Uhr stadtauswärts auf der Olpener Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 1076 plötzlich ungebremst nach rechts gegen den in einer Parktasche abgestellten Mitsubishi fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte er zurück in den Audi des 40-Jährigen, der hinter einem abgestellten Holz-Transporter wartete, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Unfallspuren und stellte den Smart zwecks technischer Untersuchung sicher. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell