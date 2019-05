Polizei Köln

POL-K: 190528-3-K Gefahrensituation: Abbiegen - Radfahrerin nach Unfall mit unbekannter Autofahrerin schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein abbiegender silberner Peugeot 207 hat am Montagmorgen (27. Mai) auf dem Kalscheurer Weg in Köln-Zollstock eine Fahrradfahrerin (59) angefahren. Die bislang unbekannte Autofahrerin flüchtete und ließ die 59-Jährige verletzt an der Unfallstelle zurück. Die Polizei Köln sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die 59-Jährige war gegen 7.15 Uhr auf dem Kalscheurer Weg in Richtung Zollstockgürtel unterwegs, als der Peugeot sie mitten auf der Einmündung zur Brüggener Straße auf die Motorhaube lud und auf den Radweg zurückschleuderte. Die schwer verletzte Radlerin schätzt das Alter der flüchtigen Autofahrerin auf etwa 35 Jahre. Die Frau soll Brillenträgerin sein und dunkle, leicht rötliche Haare haben.

Gefahrensituation - Abbiegen: Der aktuelle Unfall macht wiederholt deutlich, wie wichtig Vorsicht und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr sind. Während Radfahrer sich nicht darauf verlassen sollten, dass Sie gesehen werden, appelliert die Polizei Köln an alle Verkehrsteilnehmer:

Augen auf beim Abbiegen! Nicht darauf verlassen, dass Sie gesehen werden! (as)

