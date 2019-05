Polizei Köln

POL-K: 190528-2-K Kölner durch Messerattacke verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Fitnessstudio

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagabend (27. Mai) ist ein Kölner (29) im Stadtteil Bayenthal durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hatten in der Herrenumkleide eines an der Bonner Straße gelegenen Fitnessclubs zwei Männer streiten hören. Als die Auseinandersetzung eskalierte, verletzte der noch flüchtige Täter seinen Kontrahenten mit einem Messer. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die behandelnden Ärzte beschreiben seinen Zustand derzeit als stabil.

Nach Zeugenangaben soll der Streit aus einem vollkommen banalen Grund entstanden sein. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln ist im Einsatz und hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Unmittelbar nach der Tat führten die Beamten bereits die ersten Zeugenvernehmungen durch. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Kunden des Sportclubs handelt. Daher werten die Beamten firmeninterne Daten aus und gleichen sie mit Zeugenaussagen und Aufnahmen von Überwachungskameras ab. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell