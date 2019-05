Polizei Köln

POL-K: 190527-3-K Weiterer Fahrradfahrer mit schwerer Kopfverletzung nach Alleinunfall - Blutprobe

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26. Mai) hat sich ein mutmaßlich stark alkoholisierter Radfahrer (28) bei einem Sturz in Köln-Dünnwald schwere Kopfverletzungen zugezogen. Außerdem erlitten zwischen Samstag und Sonntag eine Frau (46) und ein weiterer 28-Jähriger bei Verkehrsunfällen mit ihren Fahrrädern folgenschwere Kopfverletzungen (Pressemeldungen Ziffer 4 und 7 vom 26. Mai 2019).

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 28-Jährige gegen 2 Uhr auf "Am Jungholz" in Richtung Dünnwalder Mauspfad. Nach Zeugenaussagen hob sein Hinterrad plötzlich ab. Der junge Mann stürzte mit dem Kopf voran über den Lenker auf den Asphalt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Kölner mit abgelöster Kopfhaut in ein Krankenhaus. Aufgrund der deutlich wahrnehmbaren Alkoholisierung ließen die alarmierten Polizisten eine Blutprobe entnehmen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (as)

