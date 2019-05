Polizei Köln

POL-K: 190527-2-K Senior in Hausflur überfallen - Fahndungsbilder

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wer kennt den Mann auf dem Fahndungsbild?

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten und ungefähr 1,80 Meter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagmittag (21. Mai) im Stadtteil Mülheim einen Rentner (90) überfallen und beraubt zu haben. Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Am Tattag war der 90-Jährige im Bereich der Frankfurter Straße unterwegs. Nachdem er Bankgeschäfte erledigt hatte, ging er noch in einen Supermarkt. Seine Einkäufe trug der Senior dann zu seiner Wohnanschrift in der Düsseldorfer Straße. Gegen 12.20 Uhr betrat er den Hausflur und wartete dort auf den Aufzug. "Ich wurde von hinten gestoßen, konnte mich aber noch an der Wand festhalten", gab der Anzeigenerstatter später zu Protokoll. Diesen Moment nutzte der Täter und griff nach der Geldbörse des Rentners. Mit voller Wucht riss der Räuber das Portemonnaie an sich, drehte sich um und rannte weg.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen? (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell