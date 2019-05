Polizei Köln

POL-K: 190526-7-K Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26. Mai) ist ein Radfahrer (28) in der Neustadt-Nord bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der 28-Jährige gegen 5 Uhr "bei Rot" die Innere Kanalstraße an der Kreuzung mit der Vogelsanger Straße überquert haben. Er wurde von dem in in Richtung Aachener Straße fahrenden VW Crafter (Fahrer: 22) erfasst. Nach Einschätzungen des eingesetzten Notarztes zog sich der Kölner bei dem Aufprall auf der Motorhaube und dem Sturz auf den Asphalt schwerste Kopfverletzungen zu.

Polizisten sperrten die Innere Kanalstraße für die Dauer der Unfallaufnahme und stellten den weißen VW zur Beweissicherung sicher. (mw)

