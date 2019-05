Polizei Köln

POL-K: 190526-6-K Zeugensuche nach Straßenraub in der Innenstadt

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem mit einem Messer bewaffneten Räuber, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Mai) in der Kölner Innenstadt einen 60 Jahre alten Mann überfallen hat. Der etwa 1,80 Meter große Räuber soll eine kräftige Statur haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Während des Überfalls hatte er eine Kapuze in sein Gesicht gezogen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach bisherigen Ermittlungen sprach der Gesuchte den 60-Jährigen gegen 0.30 Uhr an der Cäcilienstraße/Neuköllner Straße an, forderte "Geld, Geld!" und bedrohte ihn mit einem Messer. Bei dem Überfall erbeutete der Unbekannte eine Geldbörse samt Bargeld, ein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr und flüchtete über die Neuköllner Straße in Richtung Blaubach. (mw)

