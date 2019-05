Polizei Köln

POL-K: 190526-4-K Betrunkene Radfahrerin kollidiert mit geparktem Kleintransporter

Köln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25. Mai) ist eine alkoholisierte Radfahrerin (46) in Köln-Ehrenfeld mit einem geparkten VW-Kleintransporter zusammengestoßen. Die 46-Jährige stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die Kölnerin gegen 0.30 Uhr auf der Subbelrather Straße stadtauswärts und stieß in Höhe der Hausnummer 329 mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW zusammen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung entnahm ein Arzt der jungen Frau auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

