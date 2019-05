Polizei Köln

POL-K: 190526-2-K Motorradfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf!

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (24. Mai) ist ein Motorradfahrer (24) vor dem Evangelischen Krankenhaus in Köln-Kalk von einem silbernen Renault-Kombi angefahren worden. Der Renault mit Kölner Kennzeichen flüchtete vom Unfallort. Der 24-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln bittet um Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin des Renault unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Nach ersten Ermittlungen stoppte der Motorradfahrer um 16.30 Uhr vor dem Haupteingang des Evangelischen Krankenhauses in der Buchforststraße, um den Renault aus einer Parklücke fahren zu lassen. Als der Pkw ebenfalls stoppte, fuhr der 24-Jährige wieder an. Im selben Augenblick setzte sich auch der Renault wieder in Bewegung, erfasste den Biker aus Bad Honnef und brachte ihn zu Fall. (mw)

