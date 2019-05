Polizei Köln

POL-K: 190523-4-K/BAB/REK Zehn getunte Wagen auf Rastplatz sichergestellt - Sachverständige bestätigen Verkehrsunsicherheit und legen Autos still

Köln (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 17. Mai

Die Polizei Köln hat die am Donnerstagabend (16. Mai) auf dem Rastplatz Frechen-Süd an der A4 sichergestellten Autos von zehn Briten (20 bis 31 Jahre) Sachverständigen vorgeführt. An allen zehn getunten Fahrzeugen stellten die Gutachter Mängel fest die zur Verkehrsunsicherheit führen. Das Straßenverkehrsamt ordnete die sofortige Stilllegung an. Damit dürfen die Wagen in Deutschland nicht mehr auf öffentlichen Straßen gefahren werden. Vor der Freigabe der Fahrzeuge werden Polizisten eine Sicherheitsleistung von rund 900 Euro je Auto erheben. Das Straßenverkehrsamt schickt die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere an die Zulassungsstellen in England.

Die Sachverständigen stellten in ihren Gutachten unter anderem folgende Mängel an den Pkw der Marken BMW, Honda, Seat, VW und Mercedes fest:

- "Radbefestigung 2. Achse rechts mangelhaft, Gefahr des Verlierens des Rades - Räder in Verbindung mit Luftfahrwerk keine Freigängigkeit zum Kotflügel - Reifen: Freigängigkeit nicht ausreichend mit Beeinträchtigung der Fahrsicherheit vorne und hinten - Feder 1. und 2. Achse links und rechts Abstand zu Karosserieteilen unzureichend - Querlenker vorne unzulässig - Bremsschlauch angescheuert - Betriebsbremsanlage: Mindestabbremsung nicht erreicht - Motor undicht - mit hohem Ölverlust - Getriebe undicht - Ölverlust mit Abtropfen - Abgasanlage verändert - Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion - Schalldämpfer fehlen - Frontscheibe mit Rissbildung - Frontscheibe im Sichtfeld beklebt - Schwellerverbreiterung unsachgemäß montiert - Zusatzfeder 2. Achse links und rechts beschädigt - Zuordnung Rad / Reifen unzulässig - Luftfilter / Einsatz: Ausführung unzulässig - Koppelstange 1. Achse links und rechts gebrochen - Airbags fehlen - Hupe ohne Funktion - ..."

Die Briten müssen ihre verkehrsunsicheren Fahrzeuge auf einem Autotransporter nach England zurückbringen. (js)

