Polizei Köln

POL-K: 190522-8-K Einbrecher mit rund 2700 Euro in den Taschen festgenommen

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22. Mai) haben Polizisten Dank einer aufmerksamen Anwohnerin (38) einen Einbrecher (42) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Die Polizisten fanden rund 2700 Euro in seinen Taschen. Der Festgenommene gab in seiner Vernehmung an, dass er das Bargeld bei einem Einbruch am 11. Mai in der Stephanstraße erbeutet hatte.

Gegen 4 Uhr meldete die 38-Jährige eine Gestalt, die mit einer Taschenlampe in einem Hinterhof im Thürmchenswall herumschlich. Die alarmierten Beamten überraschten den Einbrecher beim Versuch, eine Wohnungstür aufzuhebeln.

Der Wiederholungstäter hat keinen festen Wohnsitz und wartet derzeit auf seinen Termin beim Haftrichter. Das aufgefundene Geld soll zeitnah den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. (ph)

