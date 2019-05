Polizei Köln

POL-K: 190522-1-K Fußgängerin (25) von Auto erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Pkw (Fahrer 79) hat am Dienstag (21. Mai) in Köln-Ehrenfeld eine Fußgängerin (25) erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik.

Nach Zeugenaussagen soll die 25-Jährige gegen 12.30 Uhr auf Höhe der Gutenbergstraße gerade über den Fußgängerüberweg der Venloer Straße gegangen sein, als der 79-Jährige sie aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Citroen anfuhr. Die Fußgängerin prallte über die Motorhaube in die Windschutzscheibe des Kleinwagens und schleuderte vor dem Auto auf die Fahrbahn. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell