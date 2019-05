Polizei Köln

POL-K: 190521-2-K/BAB Spezialkran platzt Reifen auf A 61 - Auto überschlägt sich

Köln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21. Mai) hat sich ein Autofahrer (31) auf der Bundesautobahn 61 mit seinem Seat Ibiza überschlagen. Auslöser des Unfalls war ein geplatzter Reifen eines vor ihm fahrenden Spezialkrans. Rettungskräfte fuhren den schwer verletzten 31-Jährigen in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Autobahn in Fahrtrichtung Mönchenglabbach für rund zwei Stunden. Der Verkehr staute sich bis zum Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler zurück. Ein Lkw und zwei weitere Autos fuhren über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile und wurden beschädigt.

Der Seat-Fahrer war gegen 5.30 Uhr auf der A 61 unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Miel über die Reifenteile fuhr und die Kontrolle verlor. Der Kranfahrer hatte den Reifenplatzer bemerkt und war bereits an der Anschlussstelle Swissttal-Heimerzheim abgefahren. Er informierte die Polizei über mögliche Reifenteile auf der Fahrbahn. Zudem gab der Berufsfahrer an, dass kein nachfolgender Verkehr mehr an seinem 500 Tonnen hebenden "Achtachser" vorbeifahren würde. (cr)

