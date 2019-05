Polizei Köln

POL-K: 190521-1-K Angestellte einer Mietwagenfirma führen hochmotorisierte Firmenwagen zu illegalem Rennen aus - Führerscheine beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (20. Mai) hat ein Polizist in seiner Freizeit zwei Angestellte (20, 23) einer Mietwagenfirma beim Kräftemessen mit hochmotorisierten Firmenwagen in Köln-Deutz beobachtet. Mit aufheulenden Motoren beschleunigten die jungen Männer den Jaguar QQ6 und den Daimler-Benz AMG E immer wieder, nutzten jede Verkehrslücke für abrupte Spurwechsel und bedrängten andere Autofahrer durch dichtes Auffahren. Der Polizist folgte den hochwertigen Sportwagen von der Deutz-Kalker-Straße über die Opladener Straße und zurück. Die Fahrt endete in der Tiefgarage des Stadthauses Deutz. Dort beschlagnahmte ein hinzugerufenes Streifenteam die Führerscheine der beiden Fahrer. (as)

