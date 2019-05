Polizei Köln

POL-K: 190520-3-K Alleinunfall von Elektroroller - Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Der Fahrer (86) eines Elektrorollers mit Sitz ist am Sonntagmittag (19. Mai) in Köln-Riehl vom Gehweg auf eine Grünfläche geraten und gestürzt. Der Rentner verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen wollte der 86-Jährige gegen 12 Uhr drei entgegenkommende Fußgänger umfahren, die auf dem Fußweg parallel zum Niehler Gürtel und der Herta-Kraus-Straße unterwegs waren. Dabei kam er vom befestigten Weg ab. (no)

