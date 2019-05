Polizei Köln

POL-K: 190520-2-K Alleinunfall auf A 57 - vier Schwerverletzte

Köln (ots)

Ein vollbesetzter Renault Twingo hat sich am Samstag (18. Mai) in der Tangente der A57 zur A1 in Fahrtrichtung Köln überschlagen. Das Fahrzeug landete auf den Rädern im Grünstreifen. Die Fahrerin (44) sowie drei Insassen (45, 50, 84) kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken. Nach Zeugenaussagen soll die 44-Jährige gegen 18 Uhr weit links in der Tangente gefahren sein und beim Gegenlenken die Kontrolle über den Renault verloren haben. (no)

