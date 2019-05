Polizei Köln

POL-K: 190520-1-K/Lev Auto erfasst Kind auf Fahrrad - 7-Jähriger schwer verletzt - Zwölf weitere Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern am Wochenende

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (17.-19. Mai) sind bei Verkehrsunfällen im Kölner und Leverkusener Stadtgebiet drei Radfahrer (7m; 48m; 40w) schwer und neun weitere leicht verletzt worden.

Schwere Verletzungen erlitten die drei Fahrradfahrer in folgenden Unfallsituationen:

- Kind (7) lenkt plötzlich Fahrrad vom Gehweg auf die Straße - vom Auto erfasst - Radfahrer (48) stürzt nach Vollbremsung und fällt auf ein Auto - Krankenhaus - Frau (40) stürzt aus bislang unklarer Ursache mit ihrem Bike - schwer verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hatten neun weitere Verkehrsunfälle mit Radfahrern zur Folge:

- Mit mehr als zwei Promille unterwegs - Radfahrer stürzt - Ein Radfahrer lässt sich von einem Rollerfahrer ziehen und stürzt - Radfahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung und stößt mit Auto zusammen - E-Bike und Fahrrad stoßen frontal zusammen - Mit dem Vorderrad ins Gleisbett - Sturz - Drei Zusammenstöße mit abbiegenden Pkw - Straßenbahn erfasst Hinterrad vom Fahrrad auf einem Gleisübergang - Sturz

Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die drei schweren Verkehrsunfälle wie folgt:

Leverkusen-Opladen, Samstag gegen 18.15 Uhr: Ein 7-jähriger Junge soll am Samstagabend (18. Mai) auf der Düsseldorfer Straße in Leverkusen-Opladen plötzlich vom Gehweg auf die Straße gelenkt haben, wo ihn ein 82-Jähriger mit seinem Renault erfasste.

Köln-Altstadt-Nord, Samstag gegen 14 Uhr: Ein Fahrradfahrer (48) fuhr auf der Deutzer Brücke in Richtung Innenstadt auf dem Fahrradschutzstreifen, als ein vor ihm fahrender VW-Fahrer (49) den rechten Blinker setzte, um in Richtung Heumarkt abzubiegen. Daraufhin soll der 48-Jährige Zeugenaussagen zufolge so stark gebremst haben, dass er über seinen Lenker auf die Fahrbahn stürzte und sein Fahrrad gegen den Golf fiel.

Köln-Niehl, Freitag gegen 21.40 Uhr: Eine Fahrradfahrerin (40) war auf der Neusser Landstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. (as)

