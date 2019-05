Polizei Köln

POL-K: 190519-4-K Zivilpolizisten nehmen Drogendealer auf der Keupstraße fest

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Samstagabend (18. Mai) in Köln-Mülheim einen Dealer (30) nach einem Drogengeschäft festgenommen. Die Beamten stellten 44 Verkaufseinheiten Marihuana und mehrere Konsumeinheiten Kokain bei dem Mann sicher.

Gegen 19 Uhr griffen Zivilfahnder zu, nachdem sie einen mutmaßlichen Betäubungsmittelverkauf an einen jungen Mann beobachtet hatten. In der Gürteltasche und den Socken des 30-Jährigen fanden die Polizisten die abgepackten Verkaufseinheiten. Nach ersten Ermittlungen war der Mann erst wenige Wochen mit dem Besitz einer größeren Menge Marihuana aufgefallen. (as)

