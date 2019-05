Polizei Köln

POL-K: 190519-3-K Kiosk-Einbrecher vorläufig festgenommen - Fahndung nach Mittätern

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (19) haben Zivilfahnder der Polizei Köln in der Nacht zu Samstag (18. Mai) zwei mutmaßliche Kiosk-Einbrecher (16, 20) in Köln-Altstadt-Süd festgenommen. Der Anwohner der Poststraße hatte noch während er die Einbrecher gegen 3.40 Uhr dabei beobachtete, wie diese durch eine eingeschlagene Scheibe in den Kiosk einstiegen, die "110" gewählt. Die Polizisten fanden zwei der Tatverdächtigen mit ihrer in Müllsäcke gefüllten Beute hinter einer Mauer auf der Bachemstraße unweit des Tatorts. Nach Zeugenaussagen sollen noch zwei weitere Jugendliche bei dem Einbruch mitgewirkt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0221 229-0 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

