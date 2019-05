Polizei Köln

POL-K: 190519-1-K Weißer Kastenwagen rammt KVB-Stadtbahn - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach dem unbekannten, unfallflüchtigen Fahrer eines weißen Lkw mit Kastenaufbau, der in der Nacht auf Freitag (17. Mai) in Niehl eine Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) gerammt hat. Nach dem Crash musste die verletzte KVB-Fahrerin (48) der Linie 12 im Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

Gegen 0.30 Uhr beabsichtigte das spätere Unfallopfer, ohne Fahrgäste von der Haltestelle Emdener Straße kommend über die Bremerhavener Straße in die Haltestelle Niehl einzufahren. "Ich hatte das Signal `Freie Fahrt`", teilte die geschockte Stadtbahnfahrerin den hinzugerufenen Polizisten anschließend mit. Vom Rheinufer kommend fuhr zu diesem Zeitpunkt der Unbekannte auf dem linken von zwei Fahrstreifen der Bremerhavener Straße in Richtung Niehler Ei. "Ich leitete sofort eine Notbremsung ein - konnte jedoch den Zusammenprall nicht mehr verhindern", so die 48-Jährige weiter.

Infolge der Kollision zersplitterte das Fenster des Führerhauses, die Front des Triebwagens wurde deformiert. "Mir flogen Glassplitter ins Gesicht, einen davon habe ich verschluckt", gab die geschockte KVB-Angestellte weiterhin an.

Unbeirrt setzte der Lkw-Fahrer nach dem Unfall seine Fahrt jedoch zunächst in Schlangenlinien fort. Dann beschleunigte er stark und flüchtete in Richtung Niehler Ei. Aus dem Splitterfeld vor Ort sicherten die aufnehmenden Beamten auch diverse Fahrzeugteile des Kastenwagens.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

