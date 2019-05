Polizei Köln

POL-K: 190516-7-K Wiedereröffnung der Bezirksdienst-Außenstelle Neubrück

Köln (ots)

Nach mehr als einem Jahr Renovierungsarbeiten haben Polizeipräsident Uwe Jacob und der Leitende Polizeidirektor Martin Lotz (Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz) heute Vormittag (16. Mai) die Außenstelle des Bezirksdienstes Neubrück wiedereröffnet.

Die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Neubrück werden zukünftig für die Bevölkerung der Ortsteile Brück, Neubrück, Merheim, Ostheim und Rath-Heumar für die Anwohner ansprechbar sein. "Die dadurch wiedergewonnene Bürgernähe ist ein enormer Vorteil, die Polizeiwache befindet sich im Zentrum von Neubrück. Wir möchten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen und sich mit ihren Anliegen direkt an ihre Bezirksdienstbeamten in ihrem 'Veedel' wenden können", sagte Polizeipräsident Uwe Jacob anlässlich der Übergabe der Diensträume an Polizeioberrat Markus Grommes. Grommes ist stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion 6, zu der die Außenstelle gehört.

"Wir bringen das komplette Team unseres Bezirks- und Schwerpunktdienstes Neubrück hier unter und sind damit endlich zurück im Bezirk", ergänzte Martin Lotz und benennt die wesentlichen Vorteile, die für die Wiederinbetriebnahme der Diensträume sprechen: "Durch die verstärkte Polizeipräsenz im Bezirk wollen wir auch das Sicherheitsgefühl erhöhen."

Die erste Polizeidienststelle in Neubrück wurde 1975 eröffnet. Bis Mitte der 80er Jahre war die Wache am Straßburger Platz durchgängig geöffnet, bevor im Laufe der 90er Jahre strukturelle Veränderung sowie Neuorganisationen Verkleinerungen nach sich zogen. Seit 2001 sind die Räumlichkeiten am Europaring angemietet, die aber im Zuge der Neuorganisation mit Einführung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes zuletzt den Anforderungen nicht mehr entsprachen. Im Frühjahr 2018 wurde die Dienststelle geschlossen und in enger und guter Zusammenarbeit mit dem Vermieter Vonovia umfangreich renoviert und vergrößert. Während der Umbaumaßnahmen waren die Beamtinnen und Beamten auf der Polizeiwache in Porz untergebracht.

"Wir freuen uns, dass die Polizeidienststelle wieder am Europaring eingezogen ist. Damit wird die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei als Mieter weiter intensiviert", betont auch Mario Stamerra, Geschäftsführer von Vonovia.

Zukünftig werden die Bezirksteams ihre Früh- und Spätdienste in der Außenstelle versehen. Für Bürgerinnen und Bürger ist eine feste Sprechstunde montagnachmittags (17 - 19 Uhr) sowie donnerstagvormittags (10 - 12 Uhr) eingeplant. Auch Terminabsprachen sind möglich. (as/mw)

