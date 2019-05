POL-K: 190516-5-K Fahndung nach gestohlenem Ford Mustang von 1967 - Fotos

Polizei Köln

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Fotos nach einem gestohlenen Ford Mustang Fastback von 1967. Nach aktuellem Ermittlungsstand haben Unbekannte den dunkelgrünen Oldtimer mit dem Kennzeichen K-YC 67 zwischen dem 24. April und dem 15. Mai aus einer Tiefgarage in der Römerstraße in Köln-Rodenkirchen entwendet. Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu den Dieben nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

