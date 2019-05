Polizei Köln

POL-K: 190514-1-K Gefahrensituation: Abbiegen - Radfahrer (82) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein abbiegender Pkw (Fahrer 55) hat am Montag (13. Mai) in einem Kreisverkehr in Köln-Mülheim einen Radfahrer (82) angefahren. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Senior in eine Klinik.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der 55-Jährige den Fahrradfahrer um 16.30 Uhr im Kreisverkehr auf dem Neurather Ring überholt und beim Abbiegen in die Cottbuser Straße angefahren haben. Bei dem Sturz zog sich der 82-Jährige Verletzungen an Schultern und Hüfte zu.

Gefahrensituation - Abbiegen:

Der aktuelle Unfall macht wiederholt deutlich, wie wichtig Vorsicht und gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr sind. Während Radfahrer sich nicht darauf verlassen sollten, dass Sie gesehen werden, appelliert die Polizei Köln an alle Verkehrsteilnehmer:

Augen auf beim Abbiegen! (as)

