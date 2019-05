Polizei Köln

POL-K: 190513-6-K Kinder werfen Gehwegplatte auf Passanten - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach drei dunkelhaarigen Kindern, die am Freitagabend (10. Mai) am Rheinufer in Köln-Sürth ein Schiff mit einer Zwille beschossen und eine Gehwegplatte von einer Mauer auf Passanten geworfen haben sollen. Ein Radfahrer entging der schweren Platte nur durch eine Vollbremsung. Die zwischen 12 und 14 Jahre alt beschrieben Jungen trugen dunkelblaue und schwarze Jogginghosen. Der etwas korpulentere und mit einem Halstuch maskierte Junge trug ein schwarzes T-Shirt mit grüner Aufschrift und eine schwarze Weste mit Kapuze. Seine zwei Komplizen sprachen ihn mit "Leon" an. Sie waren mit einem grau-schwarzen Pullover und einer hellblauen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach Aussage von Zeugen schossen die drei Kinder um 19 Uhr von der Hochwasserschutzmauer am Sürther Leinpfad mit einer Zwille Steine gegen ein Partyboot und pöbelten die Feiernden auf dem ankernden Schiff in Höhe der Ernst-Volland-Straße an. Ein Spaziergänger (54) berichtete, dass auch er von den Jungen beschimpft worden sei. Der Vermummte habe ihn mit einer Bierflasche und einer Gehwegplatte beworfen. Diese habe einen Radfahrer knapp verfehlt. (ph)

