Polizei Köln

POL-K: 190513-5-K 15 Radfahrer bei Unfällen am Wochenende verletzt - Acht davon bei Alleinunfällen

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (10.-12. Mai) haben sich fünf Radfahrer (57w, 55m, 78m, 34m, 56w) bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Köln-Ehrenfeld, Braunsfeld, Wahnheide, Neustadt-Nord und Altstadt-Nord schwere Verletzungen zugezogen. Vier der Schwerverletzten stürzten bei Alleinunfällen. In dem fünften Fall soll ein Autofahrer (21) bei einem U-Turn eine Fahrradfahrerin (57) übersehen und auf die Motorhaube aufgeladen haben. Seit Freitagabend sind außerdem zehn weitere Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt worden:

- Vier davon bei Alleinunfällen - Zwei Radfahrer verunfallten bei Zusammenstößen mit ein-/ausfahrenden Fahrzeugführern - Ein Biker stürzte aufgrund einer plötzlich geöffneten Autotür - Eine Vorfahrtssituation führte zum Sturz eines Velo-Fahrers - Ein Zusammenstoß beim Abbiegen eines Autofahrers - In einem Fall stießen zwei Radfahrer zusammen, als einer von ihnen einer Werbetafel ausgewichen sein soll.

Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die fünf schweren Verkehrsunfälle wie folgt:

Köln-Ehrenfeld, Freitag gegen 8 Uhr: Am Freitagmorgen (10. Mai) hat ein BMW-Fahrer (21) auf der Äußeren Kanalstraße in Höhe der Vogelsanger Straße bei einem U-Turn eine 57-jährige Fahrradfahrerin auf seine Motorhaube aufgeladen.

Köln-Braunsfeld, Freitag gegen 12 Uhr: Freitagmittag stürzte ein 55-jähriger Radfahrer aus bislang unbekannten Gründen, als er auf der Kitschburger Straße vom Fahrradschutzstreifen auf den Gehweg lenkte.

Köln-Wahnheide, Freitag gegen 15 Uhr: Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 78-Jährige als sie mit ihrem Fahrrad auf der Guntherstraße stürzte. Mutmaßlich war die Seniorin aufgrund eines medizinischen Notfalls mit dem Kopf auf die Fahrbahn geprallt. Die Unfallursache wird durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln untersucht.

Köln-Neustadt-Nord, Samstag gegen 3.30 Uhr: In der Nacht zu Samstag stürzte ein 34-Jähriger bei Starkwegen auf dem Hohenstaufenring in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Zülpicher Platz. Nach eigenen Angaben hatte er durch den Regen und die Dunkelheit die dortige Fahrbahnverengung übersehen.

Köln-Altstadt-Nord, Sonntag gegen 21.50 Uhr: Am Sonntagabend fuhr eine Fahrradfahrerin (56) aus bislang unbekannter Ursache in einen Sperrpfosten auf der Hohe Straße und verletzte sich beim Sturz schwer. (as)

