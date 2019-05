Polizei Köln

POL-K: 190513-2-K Erneut Auto vor Schwimmbad gestohlen - zwei Verdächtige festgenommen

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines schwarzen Pkw Tesla S vor dem Agrippabad in der Kölner Innenstadt am Sonntagabend (12. Mai) haben Polizisten mit Hilfe der Fahrzeugortung zwei jugendliche Tatverdächtige (16m, 17m) kurz darauf im rechtsrheinischen Köln gestellt. Das Duo steht im Verdacht, den Kleiderspind eines Badegasts (30) aufgebrochen und den Wagenschlüssel sowie dessen Portemonnaie und ein Handy gestohlen zu haben. Die Festgenommenen sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 18 Uhr entdeckte der 30-jährige Wesselinger den aufgebrochenen Spind - und dann den Diebstahl seines Autos aus dem Parkhaus des Schwimmbads. Er wählte den Notruf 110 und verständigte zudem den Autohersteller, der den entwendeten Wagen wenig später in Köln-Neubrück ortete. Zivilfahnder nahmen daraufhin die in Köln lebenden Autodiebe in der Josef-Gockeln-Straße fest.

Seit Anfang 2019 haben Unbekannte mit der gleichen Masche in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Rheinbach und Kerpen Fahrzeuge von Badegästen gestohlen. Der aktuelle Fall macht erneut deutlich, dass Täter leichtes Spiel haben, wenn Gäste Autoschlüssel, Portemonnaies und Handys in Kleiderspinden anstatt in Wertschließfächern deponieren. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell