POL-K: 190510-3-K Nachtrag mit Video: Kiosk-Räuber schlägt mit Hammer zu

Öffentlichkeitsfahndung nach brutalem Raubüberfall auf Kiosk in Merheim. Nachtrag zu Pressemeldung "POL-K: 190506-2-K Kiosk-Räuber schlägt mit Hammer zu" vom vergangenen Montag (6. Mai)

Mit Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras vom Tatort in der Hopfenstraße fahndet die Polizei Köln nun nach dem brutalen Räuber und seinem Komplizen. Die Aufnahmen zeigen, wie einer der Männer mit einem Hammer unvermittelt und ohne jegliche Vorwarnung auf den Kiosk-Mitarbeiter einschlägt, während ein Komplize an der Eingangstür "Schmiere" steht. Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der beiden Tatverdächtigen geführt haben, sind die Aufnahmen nun per richterlichem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden.

Zeugen, die Hinweise auf das Räuber-Duo geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei Köln zu wenden. (cr)

