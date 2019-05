Polizei Köln

POL-K: 190510-2-K Vermisster 14-Jähriger aus Leipzig in Belgien aufgefunden - Pressemeldung der Polizei Leipzig

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 7 vom 8. Mai

Der seit dem 7. Mai 2019 vermisste 14-jährige Junge aus Leipzig konnte in Belgien aufgefunden werden. Nach dem Start der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich der Jugendliche mit einer Textnachricht bei seinen Eltern, was für die Polizei jedoch noch keinen hinreichenden Grund darstellte, die Öffentlichkeitsfahndung zu beenden. Nachdem sein Mobiltelefon in Belgien geortet worden war, nahmen die Behörden aus Leipzig Kontakt mit der belgischen Polizei auf, um den 14-Jährigen zu finden. Dieser hatte seinen Eltern geschrieben, dass er sich bei Freunden aufhalten würde. Wer genau diese Freunde waren und wo er sich konkret befand, war jedoch nicht bekannt. Schließlich machte sich seine Mutter auf den Weg nach Belgien, um ihren Sohn zu finden. Ihren Angaben nach lebte die Familie für einige Jahre in jenem Land. Am Donnerstag, den 9. Mai 2019, meldete sie sich dann nachmittags bei der Leipziger Polizei und teilte mit, dass sie ihren Sohn gefunden habe und am nächsten Tag gemeinsam mit ihm zurück nach Leipzig reisen wolle.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig bedankt sich bei allen Medien, die sich bundesweit an der Suche nach dem 14-Jährigen beteiligt haben. Wir bitten in diesem Zusammenhang um die Löschung, beziehungsweise das Unkenntlich machen der in diesem Fall versandten Bilder des Jugendlichen. (KG)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell