POL-K: 190509-6-K Fahndungsaufruf: Räuber bedroht Tankstellenmitarbeiter mit Pistole

Köln (ots)

Nachtrag zur Meldung Ziffer 4 vom 06. Mai: 190506-4-K Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Mit Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem bewaffneten Räuber. Der bislang unbekannte Täter stürmte am vergangenen Freitag (4. Mai) in eine Tankstelle in Köln-Porz-Ensen und bedrohte einen Angestellten mit einer grau-schwarzen Pistole. Mit den Worten "Kasse auf! Ich will nur die Scheine!" forderte er die Tageseinnahmen und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der hellhäutige Glatzkopf mit dem grauen Haarkranz soll etwa 30 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Bei dem Überfall war er mit einer Lederjacke bekleidet und hatte ein Totenkopfhalstuch über Mund und Nase gezogen. Wer Hinweise zur Tat und/oder zum Täter und seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0221 2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei Köln zu wenden. (cr)

